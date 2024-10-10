Хвича высказался о Криштиану Роналду

«Для меня был самым важным матч с португальцами. Я сыграл против футболиста, которого боготворил с самого детства. Это было потрясающе. Перед стартом встречи Криштиану подошел ко мне и пожелал удачи. В тот момент я был на седьмом небе от счастья», - передает слова футболиста пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).