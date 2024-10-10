Хвича высказался о Криштиану Роналду

Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил о встрече с португальцем Криштиану Роналду на Евро-2024.
«Для меня был самым важным матч с португальцами. Я сыграл против футболиста, которого боготворил с самого детства. Это было потрясающе. Перед стартом встречи Криштиану подошел ко мне и пожелал удачи. В тот момент я был на седьмом небе от счастья», - передает слова футболиста пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, что поединок завершился сенсационной победой Грузии со счетом 2:0. Команда дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где проиграла Испании.
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