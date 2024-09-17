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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА наградил де ла Фуэнте за победу на Евро-2024

17 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать

Испанский наставник Луис де ла Фуэнте, летом приведший сборную Испании к победе на чемпионате Европы, получил специальную награду за это свершение от УЕФА. Это случилось во время конгресса тренеров УЕФА в немецкой столице Берлине. Подобный приз был вручён впервые, уточняет derbyderbyderby.it. Именно в Берлине, к слову, испанцы и обыграли в финальном матче англичан со счётом 2:1, это случилось 14 июля.

Более того, и сама церемония награждения прошла как раз в том отеле, в котором гостила испанская сборная. После получения приза де ла Фуэнте ещё 45 минут отвечал на вопросы присутствовавших, среди которых были и такие личности, как Роберто Мартинес, наставник португальской сборной, а также Фабио Капелло, в прошлом тренировавший сборную России.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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