УЕФА наградил де ла Фуэнте за победу на Евро-2024

Испанский наставник Луис де ла Фуэнте, летом приведший сборную Испании к победе на чемпионате Европы, получил специальную награду за это свершение от УЕФА. Это случилось во время конгресса тренеров УЕФА в немецкой столице Берлине. Подобный приз был вручён впервые, уточняет derbyderbyderby.it. Именно в Берлине, к слову, испанцы и обыграли в финальном матче англичан со счётом 2:1, это случилось 14 июля.

Более того, и сама церемония награждения прошла как раз в том отеле, в котором гостила испанская сборная. После получения приза де ла Фуэнте ещё 45 минут отвечал на вопросы присутствовавших, среди которых были и такие личности, как Роберто Мартинес, наставник португальской сборной, а также Фабио Капелло, в прошлом тренировавший сборную России.