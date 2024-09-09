Гризманн: «На Евро-2024 я не играл на своей позиции»

Французский нападающий Антуан Гризманн дал свою оценку относительно неудачному выступлению на прошедшем летом чемпионате Европы - он заявил, что не смог сыграть оптимальным образом, так как не был задействован тренером команды на своей позиции.

- Чемпионат Европы оказался непростым для меня. Было много перемен на тактическом уровне, в плане расположения на поле. Если бы я забил те два гола против Нидерландов, то чемпионат наверняка сложился бы иначе, - цитирует слова Гризманна Derbyderbyderby.it.

Напомним, что на клубном уровне Антуан Гризманн выступает за мадридский «Атлетико».