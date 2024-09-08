Павлюченко: «Из нынешней сборной России позвал бы на Евро-2008 только одного игрока»

Бывший форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал единственного игрока из состава нынешней национальной команды, которого взял бы на чемпионат Европы – 2008.
«Кого бы пригласил на Евро-2008 из нынешней команды? Головина. Просто там такой состав был в 2008-м. Мне кажется, настолько была сильная сборная. И сейчас хорошие футболисты, но…» - высказался Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что на Евро-2008 сборная России стала бронзовым призером. На том турнире Павлюченко провел пять поединков и отметился тремя забитыми мячами.
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