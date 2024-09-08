Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Гарри Кейн: «Поражение в финале Евро ещё больно вспоминать»

08 Сентября 2024 • 03:10 Комментировать

Дважды подряд сборная Англии выходила в финал чемпионата Европы - и оба раза проигрывала решающий матч. Нападающий англичан Гарри Кейн не скрывает, что ему до сих пор больно вспоминать неудачу в матче с испанцами.

- Больно, когда приближаешься к одной из вершин карьеры, и что-то не получается. Победы нет. С другой стороны, это мотивирует ещё сильнее. Мы должны прибавлять и ни в коем случае не сдаваться, - цитирует слова Кейна BBC Sport.

Напомним, что английский нападающий на клубном уровне защищает цвета мюнхенской «Баварии» с 2023 года. Ранее он выступал за лондонский «Тоттенхэм».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Соболев и Барриос обсудили свою драку Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Клопп будет тренировать «Боруссию»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
03:10 · Чемпионат Европы 2024
​Гарри Кейн: «Поражение в финале Евро ещё больно вспоминать»
07 Сентября
21:17 · Чемпионат Европы 2024
​Рейндерс: «Хочу играть важную роль на поле»
06 Сентября
17:19 · Чемпионат Европы 2024
Павлович: «Было больно пропускать домашний Евро»
01:51 · Чемпионат Европы 2024
​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы прошёл хуже, чем мы надеялись»
05 Сентября
21:43 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти признал, что допустил ошибки на Евро-2024
04 Сентября
07:49 · Чемпионат Европы 2024
Кроос обратился к болельщикам сборной Германии
03 Сентября
08:25 · Чемпионат Европы 2024
Роналду ответил, думал ли об уходе из сборной после Евро-2024
07:47 · Чемпионат Европы 2024
Роналду высказался о выступлении Португалии на Евро
02 Сентября
16:15 · Чемпионат Европы 2024
Президент Федерации футбола Италии назвал цель для сборной на чемпионат мира - 2026
27 Августа
11:09 · Чемпионат Европы 2024
Роналду оценил результат Португалии на Евро-2024 1
06 Августа
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса
03 Августа
09:55 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген недоволен своей ролью на Евро-2024
29 Июля
00:46 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Испании U19 стала чемпионом Европы
27 Июля
23:46 · Чемпионат Европы 2024
Бальде рассказал, какой игрок впечатлил его на Евро-2024
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Холанн: «Я не слишком следил за Евро»
26 Июля
19:42 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Рубина» - о сборной Грузии: «На каждом крупном турнире видим команды-выскочки» 1
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Романцев указал на изменение в игре Роналду 1
08:52 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Ямалю нужно повзрослеть»
08:37 · Чемпионат Европы 2024
Артур: «Был очень рад, когда Испания выиграла Евро»
25 Июля
21:12 · Чемпионат Европы 2024
​Божинов: «Не хочу критиковать Спаллетти»
20:44 · Чемпионат Европы 2024
​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»
08:01 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро
24 Июля
09:13 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты 1
23 Июля
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024
Все новости