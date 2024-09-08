​Гарри Кейн: «Поражение в финале Евро ещё больно вспоминать»

Дважды подряд сборная Англии выходила в финал чемпионата Европы - и оба раза проигрывала решающий матч. Нападающий англичан Гарри Кейн не скрывает, что ему до сих пор больно вспоминать неудачу в матче с испанцами.

- Больно, когда приближаешься к одной из вершин карьеры, и что-то не получается. Победы нет. С другой стороны, это мотивирует ещё сильнее. Мы должны прибавлять и ни в коем случае не сдаваться, - цитирует слова Кейна BBC Sport.

Напомним, что английский нападающий на клубном уровне защищает цвета мюнхенской «Баварии» с 2023 года. Ранее он выступал за лондонский «Тоттенхэм».