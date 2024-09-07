​Рейндерс: «Хочу играть важную роль на поле»

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс находится сейчас в расположении сборной своей страны, вследствие чего активно общается с журналистами. Они спросили его, как Рейндерс оценивает выступление на прошедшем чемпионате Европы, где команда, напомним, добралась до полуфинала:

- Полуфинал чемпионата Европы - это не шутки. Мы можем этим гордиться. Хочу быть решающим игроком как в сборной, так и в своём клубе, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Напомним, что Тиджани Рейндерс играет за «Милан» с 2023 года, раньше он выступал только за клубы из родных Нидерландов.