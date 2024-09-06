Павлович: «Было больно пропускать домашний Евро»

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович высказался о пропуске минувшего чемпионата Европы – 2024.

— Сначала было очень больно пропускать домашний Евро из-за болезни, но я быстро отошел от этого и начал смотреть вперед с позитивом. Надеюсь, что смогу сыграть еще на нескольких турнирах в будущем, — приводит слова Павловича Ran.

У 20-летнего Павловича только один матч в футболке сборной Германии и нет ни одного результативного действия.

Напомним, на чемпионате Европы – 2024 сборная Германии добралась до четвертьфинальной стадии, где проиграла национальной команде Испании в дополнительное время (1:2).