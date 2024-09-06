​Бернарду Силва: «Чемпионат Европы прошёл хуже, чем мы надеялись»

Португальский нападающий Бернарду Силва признал, что чемпионат Европы для португальской сборной сложился хуже, чем надеялся он и его партнёры по команде. Португальцы вылетели в четвертьфинале турнира, проиграв по пенальти сборной Франции.

- В чемпионате сыграли двадцать четыре команды. И только одна из них может быть довольна тем, как прошёл турнир. У нас были более амбициозные планы. Мы не можем быть довольны. Но в некоторые моменты мы демонстрировали очень качественные выступления. Теперь остаётся работать над тем, чтобы достичь поставленных целей на других турнирах, - цитирует слова Бернарду Силвы derbyderbyderby.it.