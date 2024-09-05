Спаллетти признал, что допустил ошибки на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признал, что его ошибки стали одной из причин неудачи команды на чемпионате Европы.

«Скуадра адзурра» покинула турнира на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии (0:2).

«Нам нужно смотреть в будущее, начинается новая эра. У нас есть игроки с выдающимися качествами, у которых пока мало опыта. Думаю, в матче со Швейцарией мы проиграли не только соперникам, но и сами себе.

Возможно, сейчас я действительно спокойнее, чем во время Евро. Тогда я усложнял многие вещи. Я был очень человечен в своей вере в результат, но не слишком человечен в методах его достижения. Вероятно, в этом и была ошибка. Я уже сказал игрокам, что ответственность за это несут не они», – цитирует Football Italia Спаллетти.

6 сентября сборная Италии сыграет на выезде с Францией в рамках Лиги наций.