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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти признал, что допустил ошибки на Евро-2024

05 Сентября 2024 • 21:43 Комментировать
Франция
...
Италия
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Через 23 ч. 11 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признал, что его ошибки стали одной из причин неудачи команды на чемпионате Европы.

«Скуадра адзурра» покинула турнира на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии (0:2).

«Нам нужно смотреть в будущее, начинается новая эра. У нас есть игроки с выдающимися качествами, у которых пока мало опыта. Думаю, в матче со Швейцарией мы проиграли не только соперникам, но и сами себе.

Возможно, сейчас я действительно спокойнее, чем во время Евро. Тогда я усложнял многие вещи. Я был очень человечен в своей вере в результат, но не слишком человечен в методах его достижения. Вероятно, в этом и была ошибка. Я уже сказал игрокам, что ответственность за это несут не они», – цитирует Football Italia Спаллетти.

6 сентября сборная Италии сыграет на выезде с Францией в рамках Лиги наций.

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