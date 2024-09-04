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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос обратился к болельщикам сборной Германии

04 Сентября 2024 • 07:49 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос обратился к болельщикам «бундестим».

«Прошу людей поддерживать нашу сборную и стоять за нее горой. Я прекрасно знаю парней, которые защищают цвета команды. Думаю, они заслуживают того, чтобы их поддерживали. На чемпионате Европы мы стали свидетелями того, что футболистам легче, когда за них болеет вся страна, чем когда в них сомневаются», - передает слова бывшего футболиста Kicker.

Напомним, что Кроос завершил профессиональную карьеру минувшим летом. Его последним матчем было противостояние со сборной Испании (1:2) в четвертьфинале Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тони Кроос
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