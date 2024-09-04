Кроос обратился к болельщикам сборной Германии

«Прошу людей поддерживать нашу сборную и стоять за нее горой. Я прекрасно знаю парней, которые защищают цвета команды. Думаю, они заслуживают того, чтобы их поддерживали. На чемпионате Европы мы стали свидетелями того, что футболистам легче, когда за них болеет вся страна, чем когда в них сомневаются», - передает слова бывшего футболиста Kicker.