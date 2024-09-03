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Роналду ответил, думал ли об уходе из сборной после Евро-2024

03 Сентября 2024 • 08:25 Комментировать

Звездный нападающий Криштиану Роналду заявил, что не задумывался об уходе из сборной Португалии после чемпионата Европы – 2024.

«Я хотел уйти после Евро? Это все слухи. Я даже не задумывался об этом. Все как раз наоборот. У меня появилось еще больше мотивации продолжать. Я хочу выступать за сборную Португалии и помочь ей выиграть Лигу наций. Нам нужно быть полностью готовыми», - приводит слова 39-летнего футболиста A Bola.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Португалии дошла до четвертьфинала. В матче 1/4 финала подопечные Роберто Мартинеса уступили Франции в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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