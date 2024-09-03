Роналду ответил, думал ли об уходе из сборной после Евро-2024

«Я хотел уйти после Евро? Это все слухи. Я даже не задумывался об этом. Все как раз наоборот. У меня появилось еще больше мотивации продолжать. Я хочу выступать за сборную Португалии и помочь ей выиграть Лигу наций. Нам нужно быть полностью готовыми», - приводит слова 39-летнего футболиста A Bola.