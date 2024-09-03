Роналду высказался о выступлении Португалии на Евро

«На нашу команду возлагали очень большие ожидания. Наш результат не могу назвать разочарованием, это было частью нашего роста. У главного тренера должно быть время, чтобы поставить свою игру. Никто не любит проигрывать, однако я не считаю это поражением», - передает слова 39-летнего нападающего Sapo24.