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Чемпионат Европы по футболу 2024

Президент Федерации футбола Италии назвал цель для сборной на чемпионат мира - 2026

02 Сентября 2024 • 16:15 Комментировать

Глава итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина обозначил ориентир для национальной сборной.

По словам Гравины, сборной после неудачи на Евро необходимо отдохнуть, проанализировать свои ошибки и двигаться к цели.

«Главному тренеру сборной Лучано Спаллетти надо начать все сначала и на грядущем чемпионате мира быть первой сеяной сборной. Кроме того, Лига наций – это тоже путь длиной в два года. Италия извлекла ошибки из выступления на Евро, и вместе мы будем совершенствоваться дальше», - отметил Гравина в интервью радио Radio Rai.

На прошедшем чемпионате Европы сборная Италии уступила команде Швейцарии в 1/8 финала со счетом 0:2.

В Лиге наций итальянцам предстоят матчи со сборными Франции, Израиля и Бельгии. Турнир стартует для «скуадры адзурры» 6 сентября игрой с французами на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Италия Лига Наций Габриэле Гравина Лучано Спаллети чемпионат мира 2026 ещё теги
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