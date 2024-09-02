Президент Федерации футбола Италии назвал цель для сборной на чемпионат мира - 2026

Глава итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина обозначил ориентир для национальной сборной.

По словам Гравины, сборной после неудачи на Евро необходимо отдохнуть, проанализировать свои ошибки и двигаться к цели.

«Главному тренеру сборной Лучано Спаллетти надо начать все сначала и на грядущем чемпионате мира быть первой сеяной сборной. Кроме того, Лига наций – это тоже путь длиной в два года. Италия извлекла ошибки из выступления на Евро, и вместе мы будем совершенствоваться дальше», - отметил Гравина в интервью радио Radio Rai.

На прошедшем чемпионате Европы сборная Италии уступила команде Швейцарии в 1/8 финала со счетом 0:2.

В Лиге наций итальянцам предстоят матчи со сборными Франции, Израиля и Бельгии. Турнир стартует для «скуадры адзурры» 6 сентября игрой с французами на выезде.