Роналду оценил результат Португалии на Евро-2024

«Результат не тот, который мы хотели. Португалия была нацелена на титул. Турнир для нас получился средним. Мы извлекли урок из этого выступления. Нужно верить, что на следующих больших турнирах сборная выступит успешнее», - передает слова 39-летнего нападающего A Bola.