Роналду оценил результат Португалии на Евро-2024

Центральный форвард Криштиану Роналду оценил выступление сборной Португалии на недавнем чемпионате Европы – 2024. Команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции в серии 11-метровых ударов.
«Результат не тот, который мы хотели. Португалия была нацелена на титул. Турнир для нас получился средним. Мы извлекли урок из этого выступления. Нужно верить, что на следующих больших турнирах сборная выступит успешнее», - передает слова 39-летнего нападающего A Bola.
Криштиану играет за сборную Португалии с 2003 года. Он принял участие в 212 матчах и отметился 130 забитыми мячами.
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