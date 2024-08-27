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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду оценил результат Португалии на Евро-2024

27 Августа 2024 • 11:09 Комментировать (1)

Центральный форвард Криштиану Роналду оценил выступление сборной Португалии на недавнем чемпионате Европы – 2024. Команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции в серии 11-метровых ударов.

«Результат не тот, который мы хотели. Португалия была нацелена на титул. Турнир для нас получился средним. Мы извлекли урок из этого выступления. Нужно верить, что на следующих больших турнирах сборная выступит успешнее», - передает слова 39-летнего нападающего A Bola.

Криштиану играет за сборную Португалии с 2003 года. Он принял участие в 212 матчах и отметился 130 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
27 Августа 2024 в 11:59
Вперёд, Грузия!.. Забыл добавить балласт.. А-ха-ха-ха.. 😄🆘
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