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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии официально

19 Августа 2024 • 19:41 Комментировать

33-летний хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии в своей социальной сети.

«Дорогая футбольная Германия, после нескольких недель раздумий я решил, что пора завершить карьеру в сборной страны. Я с огромной гордостью вспоминаю 82 матча в составе команды родной страны – это число, о котором я и мечтать не мог, когда в 2011 году дебютировал за команду. Возглавить команду на домашнем чемпионате Европы в роли капитана было огромной честью для меня. Но уже перед турниром я ощущал усталость, а матчей на клубном и национальном уровнях становится не меньше. Обязательно останусь болельщиком сборной Германии и очень надеюсь, что мы продолжим тренд на рост. У нас есть фантастический тренер, очень сильная команда и отличный командный дух», - пишет футболист.

На минувшем Евро-2024 сборная Германии проиграла в четвертьфинале сборной Испании (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Илкай Гюндоган
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