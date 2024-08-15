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Чемпионат Европы по футболу 2024

В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность

15 Августа 2024 • 10:35 Комментировать

Сборная Англия всегда является соискателем наград на топ-турнирах, однако первый и последний её успех датируется 1966 годам, когда англичане выиграли ЧМ. Мы упоминали ранее про их невезучесть, что они слишком часто уступали в сериях пенальти. Но если ты ничего не можешь выиграть за 58 лет, то в этом есть определённая закономерность, о которой мы и поговорим.

Как бы странным это ни звучало, но в Англии не так много высококлассных тренеров. В своё время уровень АПЛ стал расти тогда, когда в лигу стали приезжать иностранные специалисты. Возьмём тренеров-топов. «Арсенал» и «Манчестер Сити» возглавляет испанец. МЮ находится под управлением специалиста из Нидерландов. «Тоттенхэм» тренирует австралиец, а «Челси» – итальянец. Или взять конец нулевых. «Красных дьяволов» возглавляет великий сэр Алекс Фергюсон, «канониров» – невозмутимый Арсен Венгер, мерсисайдцев – пиренеец Бенитес, «аристократов» – Моуринью, Грант, Сколари, Хиддинк и Анчелотти. Примечательно, что в этом пуле нет ни одного англичанина! И вряд ли это совпадение. Да, можно возразить, что клубный футбол – это не сборная. Но маловероятно назначить в национальную команду человека, у которого не было клубного бэкграунда.

Следующая причина – неравномерность состава. Можно у «трёх львов» вспомнить классных нападающих. Игра Кейна или Оуэна не даст соврать. Но напомните мне английского кипера, которого можно назвать великим? На ум приходит только Дэвид Симен. Проблема у «трёх львов» была с опорниками и плеймейкерами. И такой дисбаланс не пошёл на пользу английской сборной.

Ранее британцы не были успешны, возможно, и потому, что в их сборной не было Саутгейта. Да, вы не ослышались. Преимущество Гарета в том, что он умел наладить в команде хорошую атмосферу. В Англии много принципиальных оппонентов, и сложно было создать химию и сплотиться. Когда в Испании костяк из «Реала» и «Барсы», то легче представителям двух команд вбить в голову, что сейчас они одно целое. То есть это целое собирали из двух частей, а в Англии это нужно было делать как минимум из четырёх, что заметно сложнее. В своё время Рио Фердинанд признавался, что его бесило, когда Стивен Джеррард делился рассказами о своих делах в «Ливерпуле». Будь в той ситуации Гарет, то ситуация могла бы быть иной, следовательно, и результаты соответствующими.

Нельзя сбрасывать со счетов, что на англичан всегда идёт сильное давление. Когда у тебя лучший чемпионат в мире, а сборная 58 лет не может ничего выиграть, то это, бесспорно, давит. Как мы знаем, сложно рассчитывать на хорошие результаты, когда нет раскрепощённости. Ведь в футболе большая конкуренция, и на пути к титулу команда должна лететь на крыльях, а не бояться быть сбитой.

Быть может, два последних выхода в финал Евро помогут англичанам в корне изменить свою психологию и нащупать то, чего ранее им так не хватало.

Антон Карасевич


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