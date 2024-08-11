Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна

11 Августа 2024 • 16:40 Комментировать

Нынешний год показывает, что испанский футбол переживает новый подъём. «Красная фурия» в красивом стиле выиграла недавний Евро. Не забываем, что и на Олимпиаде пиренейцы уже дошли до полуфинала, а молодежная сборная до 21 года вышла в прошлом году в финал европейского форума.

Ряд специалистов считает, что нынешняя испанская сборная может стать прототипом команды образца 2008-2012 гг. Есть ли основания для такого мнения? Безусловно. Считаю ли я, что это произойдёт? Уверен, что нет. На это есть свои причины, которые и будут приведены ниже.

В футболе невозможно без удачи. Если бы она отвернулась от «золотой» сборной Испании, то данная команда не считалась бы такой культовой. Посудите сами. На Евро-2008 испанцы в четвертьфинале обыграли сборную Италию в серии пенальти. Можно вспомнить и ЧМ-2010, в котором сборная Нидерландов не реализовала два выхода один на один при счёте 0:0. Потребовалась испанцам дружба с госпожой Удачей и через два года в полуфинале, где судьба матча с Португалией решалась в послематчевой перестрелке. И если бы фортуна в одном из этих случаев повернулась бы к испанцам спиной, то ход истории мог быть иным. Данные примеры доказывают то, что даже идеальная команда нуждается в маленьком везении.

Также в голову пришла ассоциация, что в те годы в клубном футболе задавала тон «Барселона», и её лидерами, за исключением Лео Месси, были в основном испанцы. Сейчас на троне находится мадридский «Реал», но в «королевском клубе» в основном правят бал не местные футболисты.

Мы должны учитывать, что сейчас другое время, по сравнению с 2008-2012 гг. В те годы доминировал испанский футбол. Сейчас футбольный мир стал более многополярным. Но нет сомнения, что и в нынешнее время «Красная фурия» будет претендовать на победу в любом турнире. Однако и оппоненты не дремлют. Наверняка Италия будет выходить из кризиса. Более мощной командой станет сборная Германии, ведь Нагельсманн, будучи сильным тактиком, только начал строить свой коллектив. И когда он пройдёт отбор – «бундестим» будет уже совершенно иной дружиной. Не сбрасываем со счетов и англичан. Они уже почувствовали вкус финалов топ-турнира. Сборную покинул Саутгейт, и перегибы в сторону осторожного футбола уйдут в прошлое. Нельзя забывать, что молодежная сборная выиграла Евро в прошлом году, и есть предпосылки, что новое поколение будет мощным. Сборную Франции покинет самоуверенность – останется только уверенность. С одной стороны, «трёхцветные» поймут, что пора что-то менять. С другой, они осознают, что если на автопилоте они доходят до полуфинала, то у команды бешеный потенциал. Не сбрасываем со счетов бельгийцев и португальцев, а также хорватов. Да, они сборные второго пула, однако потрепать нервы смогут абсолютно всем.

Вспомним и про южноамериканские команды. Бразилия – это всегда один из фаворитов, ну и, естественно, Аргентина. Да, в плане структуры игры к ним могут быть вопросы, но за их спиной дикая уверенность после побед на ЧМ и Копы.

Безусловно, у испанской сборной огромный потенциал, но у неё слишком много прямых конкурентов, чтобы свои победы на топ-турнирах поставить на конвейер.

Испанцы действующие победители:

• Олимпиады-2024
• Евро-2024
• ЛЧ («Реал»)
• Лиги наций
• Евро U19
• Женского ЧМ
• Женской ЛЧ («Барселона»)
• Женской Лиги наций
• Женского ЧМ U20 
• Женского Евро U19 
• Женского ЧМ U17 
• Женского Евро U17
Антон Карасевич
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании евро-2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Осимхен выбрал себе новый клуб Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ «Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото МОК принял важное решение по России На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
06 Августа
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса
03 Августа
09:55 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген недоволен своей ролью на Евро-2024
29 Июля
00:46 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Испании U19 стала чемпионом Европы
27 Июля
23:46 · Чемпионат Европы 2024
Бальде рассказал, какой игрок впечатлил его на Евро-2024
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Холанн: «Я не слишком следил за Евро»
26 Июля
19:42 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Рубина» - о сборной Грузии: «На каждом крупном турнире видим команды-выскочки» 1
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Романцев указал на изменение в игре Роналду 1
08:52 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Ямалю нужно повзрослеть»
08:37 · Чемпионат Европы 2024
Артур: «Был очень рад, когда Испания выиграла Евро»
25 Июля
21:12 · Чемпионат Европы 2024
​Божинов: «Не хочу критиковать Спаллетти»
20:44 · Чемпионат Европы 2024
​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»
08:01 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро
24 Июля
09:13 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты 1
23 Июля
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024
22 Июля
17:21 · Чемпионат Европы 2024
Венгерский форвард Адам стал игроком «Астераса» официально
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Колосков дал оценку Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии 2 эксклюзив
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль, Ольмо и другие: названы 11 лучших игроков Евро
10:07 · Чемпионат Европы 2024
Стоичков оценил игру Родри, ставшего лучшим на Евро-2024 1
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Сампаоли извинился за сравнение Дембеле с аутистом
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
03:29 · Чемпионат Европы 2024
Бензема прокомментировал победу сборной Испании на Евро
21 Июля
22:49 · Чемпионат Европы 2024
В Германии пытались продать огромные футбольные ворота за крупную сумму денег
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Ули Хенесс - о сборной Испании: «Это команда, которая будет доминировать ближайшие годы»
16:41 · Чемпионат Европы 2024
На чемпионате Европы предотвратили теракт
Все новости