Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна

Нынешний год показывает, что испанский футбол переживает новый подъём. «Красная фурия» в красивом стиле выиграла недавний Евро. Не забываем, что и на Олимпиаде пиренейцы уже дошли до полуфинала, а молодежная сборная до 21 года вышла в прошлом году в финал европейского форума.

Ряд специалистов считает, что нынешняя испанская сборная может стать прототипом команды образца 2008-2012 гг. Есть ли основания для такого мнения? Безусловно. Считаю ли я, что это произойдёт? Уверен, что нет. На это есть свои причины, которые и будут приведены ниже.

В футболе невозможно без удачи. Если бы она отвернулась от «золотой» сборной Испании, то данная команда не считалась бы такой культовой. Посудите сами. На Евро-2008 испанцы в четвертьфинале обыграли сборную Италию в серии пенальти. Можно вспомнить и ЧМ-2010, в котором сборная Нидерландов не реализовала два выхода один на один при счёте 0:0. Потребовалась испанцам дружба с госпожой Удачей и через два года в полуфинале, где судьба матча с Португалией решалась в послематчевой перестрелке. И если бы фортуна в одном из этих случаев повернулась бы к испанцам спиной, то ход истории мог быть иным. Данные примеры доказывают то, что даже идеальная команда нуждается в маленьком везении.

Также в голову пришла ассоциация, что в те годы в клубном футболе задавала тон «Барселона», и её лидерами, за исключением Лео Месси, были в основном испанцы. Сейчас на троне находится мадридский «Реал», но в «королевском клубе» в основном правят бал не местные футболисты.

Мы должны учитывать, что сейчас другое время, по сравнению с 2008-2012 гг. В те годы доминировал испанский футбол. Сейчас футбольный мир стал более многополярным. Но нет сомнения, что и в нынешнее время «Красная фурия» будет претендовать на победу в любом турнире. Однако и оппоненты не дремлют. Наверняка Италия будет выходить из кризиса. Более мощной командой станет сборная Германии, ведь Нагельсманн, будучи сильным тактиком, только начал строить свой коллектив. И когда он пройдёт отбор – «бундестим» будет уже совершенно иной дружиной. Не сбрасываем со счетов и англичан. Они уже почувствовали вкус финалов топ-турнира. Сборную покинул Саутгейт, и перегибы в сторону осторожного футбола уйдут в прошлое. Нельзя забывать, что молодежная сборная выиграла Евро в прошлом году, и есть предпосылки, что новое поколение будет мощным. Сборную Франции покинет самоуверенность – останется только уверенность. С одной стороны, «трёхцветные» поймут, что пора что-то менять. С другой, они осознают, что если на автопилоте они доходят до полуфинала, то у команды бешеный потенциал. Не сбрасываем со счетов бельгийцев и португальцев, а также хорватов. Да, они сборные второго пула, однако потрепать нервы смогут абсолютно всем.

Вспомним и про южноамериканские команды. Бразилия – это всегда один из фаворитов, ну и, естественно, Аргентина. Да, в плане структуры игры к ним могут быть вопросы, но за их спиной дикая уверенность после побед на ЧМ и Копы.

Безусловно, у испанской сборной огромный потенциал, но у неё слишком много прямых конкурентов, чтобы свои победы на топ-турнирах поставить на конвейер.

Испанцы действующие победители:

• Евро-2024

• ЛЧ («Реал»)

• Лиги наций

• Евро U19

• Женского ЧМ

• Женской ЛЧ («Барселона»)

• Женской Лиги наций

• Женского ЧМ U20

• Женского Евро U19

• Женского ЧМ U17

• Женского Евро U17

Антон Карасевич

• Олимпиады-2024