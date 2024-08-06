Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»

06 Августа 2024 • 00:01 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями о «Золотом мяче».

34-летний экс-полузащитник, ещё в мае анонсировавший уход из футбола, считался одним из претендентов на престижную индивидуальную награду после триумфа мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. На домашнем Евро-2024 сборная Германии не смогла добиться успеха, уступив Испании в 1/4 финала, что резко снизило шансы Крооса в споре за «Золотой мяч».

«Возможно, если бы мы победили на Евро, я мог бы получить «Золотой мяч». Но это не та награда, к которой я стремился. Тот факт, что я никогда её не выигрывал, не меняет моего отношения», – приводит Madrid Xtra комментарии Крооса.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос Золотой Мяч евро-2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Августа
00:01
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
23:04
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» поражены Гюлером Гвардиола высказался о Лионеле Месси Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»
Спортивные новости
США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Августа
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса
03 Августа
09:55 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген недоволен своей ролью на Евро-2024
29 Июля
00:46 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Испании U19 стала чемпионом Европы
27 Июля
23:46 · Чемпионат Европы 2024
Бальде рассказал, какой игрок впечатлил его на Евро-2024
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Холанн: «Я не слишком следил за Евро»
26 Июля
19:42 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Рубина» - о сборной Грузии: «На каждом крупном турнире видим команды-выскочки» 1
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Романцев указал на изменение в игре Роналду 1
08:52 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Ямалю нужно повзрослеть»
08:37 · Чемпионат Европы 2024
Артур: «Был очень рад, когда Испания выиграла Евро»
25 Июля
21:12 · Чемпионат Европы 2024
​Божинов: «Не хочу критиковать Спаллетти»
20:44 · Чемпионат Европы 2024
​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»
08:01 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро
24 Июля
09:13 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты 1
23 Июля
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024
22 Июля
17:21 · Чемпионат Европы 2024
Венгерский форвард Адам стал игроком «Астераса» официально
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Колосков дал оценку Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии 2 эксклюзив
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль, Ольмо и другие: названы 11 лучших игроков Евро
10:07 · Чемпионат Европы 2024
Стоичков оценил игру Родри, ставшего лучшим на Евро-2024 1
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Сампаоли извинился за сравнение Дембеле с аутистом
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
03:29 · Чемпионат Европы 2024
Бензема прокомментировал победу сборной Испании на Евро
21 Июля
22:49 · Чемпионат Европы 2024
В Германии пытались продать огромные футбольные ворота за крупную сумму денег
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Ули Хенесс - о сборной Испании: «Это команда, которая будет доминировать ближайшие годы»
16:41 · Чемпионат Европы 2024
На чемпионате Европы предотвратили теракт
Все новости