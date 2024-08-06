Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями о «Золотом мяче».

34-летний экс-полузащитник, ещё в мае анонсировавший уход из футбола, считался одним из претендентов на престижную индивидуальную награду после триумфа мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. На домашнем Евро-2024 сборная Германии не смогла добиться успеха, уступив Испании в 1/4 финала, что резко снизило шансы Крооса в споре за «Золотой мяч».

«Возможно, если бы мы победили на Евро, я мог бы получить «Золотой мяч». Но это не та награда, к которой я стремился. Тот факт, что я никогда её не выигрывал, не меняет моего отношения», – приводит Madrid Xtra комментарии Крооса.