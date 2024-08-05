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Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса

05 Августа 2024 • 10:18 Комментировать

Восходящая звезда испанского футбола, нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса.

17-летнему форварду вручили сертификаты о том, что он является самым молодым футболистом, сыгравшим в финальном раунде чемпионата Европы. Также Ямаля отметили как самого молодого автора забитого мяча на Евро.

На престижном турнире, состоявшемся в Германии, Ламин провел семь поединков. Форвард отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Сборная Испании стала чемпионом Европы, победив в финальном поединке Англию со счетом 2:1.

Ямаль встретился с сыном Криштиану Роналду

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