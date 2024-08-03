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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тер Штеген недоволен своей ролью на Евро-2024

03 Августа 2024 • 09:55 Комментировать

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о своей роли запасного в сборной Германии.

«Я ждал гораздо большего. Мне хотелось выступить на домашнем Евро. На командном уровне все было понятно, нам противостояла самая сильная команда турнира. После завершения четвертьфинала я поздравил своих одноклубников с победой», - передает слова вратаря AS.

Напомним, что основным вратарем сборной Германии на чемпионате Европы был Мануэль Нойер. Престижный турнир проходил с 14 июня по 14 июля. В финальном поединке Евро-2024 Испания обыграла Англию со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Марк-Андре Тер Штеген
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