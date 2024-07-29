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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборная Испании U19 стала чемпионом Европы

29 Июля 2024 • 00:46 Комментировать

Спустя ровно две недели после триумфа основной сборной Испании её успех эмулировала молодёжная команда U19. В финале европейского первенства для молодых игроков до 19 лет, прошедшего в Северной Ирландии, сборная Испании забила два безответных мяча французам - по одному в каждом из таймов.

В первой половине встречи отличился Икер Браво - это случилось на 41-й минуте игры. А во второй половине встречи случился автогол - защитник французской команды Жереми Жак на 68-й минуте игр неудачно срезал мяч в свои ворота.

В прошлом году чемпионом Европы в этой категории стала итальянская сборная - чемпионат проводится каждый год.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании U-19
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