​Сборная Испании U19 стала чемпионом Европы

Спустя ровно две недели после триумфа основной сборной Испании её успех эмулировала молодёжная команда U19. В финале европейского первенства для молодых игроков до 19 лет, прошедшего в Северной Ирландии, сборная Испании забила два безответных мяча французам - по одному в каждом из таймов.

В первой половине встречи отличился Икер Браво - это случилось на 41-й минуте игры. А во второй половине встречи случился автогол - защитник французской команды Жереми Жак на 68-й минуте игр неудачно срезал мяч в свои ворота.

В прошлом году чемпионом Европы в этой категории стала итальянская сборная - чемпионат проводится каждый год.