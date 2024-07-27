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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бальде рассказал, какой игрок впечатлил его на Евро-2024

27 Июля 2024 • 23:46 Комментировать

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде ответил на вопрос, кто из футболистов произвёл на него наибольшее впечатление на чемпионате Европы – 2024.

— Хави Симонс. Он провел очень хороший турнир, — приводит слова испанского защитника Barca Universal.

На прошедшем чемпионате Европы в Германии 21-летний нидерландец появился на поле во всех шести играх, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор Хави Симонса принадлежит французскому «ПСЖ», но с большой долей вероятности игрок сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Симонс Алехандро Бальде сборная Нидерландов ещё теги
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