Бальде рассказал, какой игрок впечатлил его на Евро-2024

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде ответил на вопрос, кто из футболистов произвёл на него наибольшее впечатление на чемпионате Европы – 2024.

— Хави Симонс. Он провел очень хороший турнир, — приводит слова испанского защитника Barca Universal.

На прошедшем чемпионате Европы в Германии 21-летний нидерландец появился на поле во всех шести играх, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор Хави Симонса принадлежит французскому «ПСЖ», но с большой долей вероятности игрок сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.