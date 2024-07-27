Холанн: «Я не слишком следил за Евро»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что нечасто проводил время за просмотром футбола, пока был в отпуске.

Сборная Норвегии не попала на чемпионат Европы, поэтому звёздный форвард отдыхал, пока многие его одноклубники представляли цвета своих национальных команд.

«Я не слишком следил за Евро, не так часто думал о футболе – его и так хватает в моей жизни. Я немного посмотрел финал [Испания – Англия], но не знаю, что сказать, мне всё равно», – цитирует City Xtra игрока, недавно отметившего 24-летие.

Напомним, победителем Евро-2024 стала сборная Испании, обыгравшая в финале Англию со счётом 2:1.