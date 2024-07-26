Полузащитник «Рубина» - о сборной Грузии: «На каждом крупном турнире видим команды-выскочки»

Олег Иванов, защищающий цвета казанского «Рубина», дал свой комментарий о выступлении сборной Грузии на Евро-2024.

- На самом деле каждый крупный турнир мы видим новые команды-выскочки. Не сказал бы, что они сотворили какое-то чудо. Там хорошие футболисты, - передаёт слова игрока «Рубина» «Чемпионат».

Напомним, грузинская национальная команда стала одной из сенсаций чемпионата Европы – 2024. На прошедшем в Германии Евро Грузия заняла третью место на групповом этапе и вышла в 1/8 финала, где уступила Испания, которая в итоге стала победителем турнира.