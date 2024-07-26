Романцев указал на изменение в игре Роналду

Известный тренер Олег Романцев оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы. Специалист указал на то, что звёздный португалец стал больше играть на партнёров.

«Да, это был не лучший чемпионат Криштиану, где от него, как всегда, ждали голов. Но почему-то мало кто обратил внимание на то, что Роналду стал больше играть на партнёров. Что ярко проявилось в матче с турками, когда он отдал пас Фернандешу вместо того, чтобы забить самому», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев также отметил, что Роналду уже давно попал в историю футбола. По словам экс-тренера сборной России, для него само выступление Криштиану на континентальном футбольном форуме повысило интерес к турниру.

Напомним, что сборная Португалии на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции по пенальти.