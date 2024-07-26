Де ла Фуэнте: «Ямалю нужно повзрослеть»

«Ламина отлично поддерживали ветераны. Все это время они его окружали и направляли по верному пути. Ему нужно еще повзрослеть, хотя для своего возраста Ямаль достаточной зрелый футболист. Ламину нужно становиться сильнее, продолжать расти как личность, обретать ценности. Благодаря этому он будет расти как профессионал», - передает слова специалиста газета Marca.