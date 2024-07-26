Артур: «Был очень рад, когда Испания выиграла Евро»

Полузащитник петербургского «Зенита» Артур прокомментировал итоги чемпионата Европы - 2024, прошедшего в Германии.
«Был очень рад, когда Испания победила. В плане поставленной командной игры они очень здорово действуют. Прекрасно знают, что делать, прекрасно взаимодействуют на поле», - приводит слова бразильского футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что чемпионат Европы прошел с 14 июня по 14 июля. В финальном поединке престижного турнира сборная Испании встречалась с командой Англии. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одержали победу со счетом 2:1. Это четвертое чемпионство «красной фурии» на Евро.
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