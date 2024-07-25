​Божинов: «Не хочу критиковать Спаллетти»

Бывший болгарский футболист Валерий Божинов прокомментировал провал итальянской сборной на чемпионате мира - она едва вышла из группы, после чего сразу же, в первом же раунде плей-офф, проиграла швейцарцам. Божинов не считает, что в провале виноват новый тренер сборной - Лучано Спаллетти.

- Я не хочу критиковать Спаллетти, он очень хороший тренер. Но в нападении у сборной Италии были большие проблемы. Думаю, он мог сделать иной выбор. Я вижу игроков, которые достойны сыграть за сборную, но не сыграли. Но в больших итальянских клубах сегодня мало итальянских игроков, - цитирует слова Божинова fcinter1908.it.