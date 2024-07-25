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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»

25 Июля 2024 • 20:44 Комментировать

Шотландский специалист Грэм Сунесс, в прошлом тренировавший «Ливерпуль», считает Джуда Беллингема лидером английской сборной. На него произвело впечатление то, как игрок держался во время чемпионата Европы - в частности, как не гнушался выйти к журналистам даже тогда, когда у других на это не было сил.

- Когда у англичан были проблемы с журналистами, именно Беллингем выходил к ним, спасать лицо команды и говорить от её имени. Это человек, подающий пример, - цитирует слова Сунесса derbyderbyderby.it.

Напомним, что прошлым летом Джуд Беллингем перебрался в мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Грэм Сунесс Джуд Беллингем
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