​Сунесс: «Беллингем - прирождённый лидер»

Шотландский специалист Грэм Сунесс, в прошлом тренировавший «Ливерпуль», считает Джуда Беллингема лидером английской сборной. На него произвело впечатление то, как игрок держался во время чемпионата Европы - в частности, как не гнушался выйти к журналистам даже тогда, когда у других на это не было сил.

- Когда у англичан были проблемы с журналистами, именно Беллингем выходил к ним, спасать лицо команды и говорить от её имени. Это человек, подающий пример, - цитирует слова Сунесса derbyderbyderby.it.

Напомним, что прошлым летом Джуд Беллингем перебрался в мадридский «Реал».