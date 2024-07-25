УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о наказании семи участников чемпионата Европы – 2024 за поведение болельщиков на турнире.

Сборные Сербии, Хорватии, Словении, Албании, Австрии, Румынии и Венгрии получили денежный штраф за расистское и дискриминационное поведение своих фанатов. Самый большой штраф был выписан хорватам – 50 тысяч евро.

Победителем чемпионата Европы, прошедшего в Германии, стала сборная Испании. В финальном поединке престижного турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели национальную команду Англии со счетом 2:1.