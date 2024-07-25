Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро

25 Июля 2024 • 08:01 Комментировать

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о наказании семи участников чемпионата Европы – 2024 за поведение болельщиков на турнире.

Сборные Сербии, Хорватии, Словении, Албании, Австрии, Румынии и Венгрии получили денежный штраф за расистское и дискриминационное поведение своих фанатов. Самый большой штраф был выписан хорватам – 50 тысяч евро.

Победителем чемпионата Европы, прошедшего в Германии, стала сборная Испании. В финальном поединке престижного турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели национальную команду Англии со счетом 2:1.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Хорватии Сборная Австрии Сборная Словении Сборная Албании Сборная Румынии Сборная Венгрии ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону» Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июля
08:01 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро
24 Июля
09:13 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты
23 Июля
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024
22 Июля
17:21 · Чемпионат Европы 2024
Венгерский форвард Адам стал игроком «Астераса» официально
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Колосков дал оценку Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии 1 эксклюзив
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль, Ольмо и другие: названы 11 лучших игроков Евро
10:07 · Чемпионат Европы 2024
Стоичков оценил игру Родри, ставшего лучшим на Евро-2024 1
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Сампаоли извинился за сравнение Дембеле с аутистом
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
03:29 · Чемпионат Европы 2024
Бензема прокомментировал победу сборной Испании на Евро
21 Июля
22:49 · Чемпионат Европы 2024
В Германии пытались продать огромные футбольные ворота за крупную сумму денег
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Ули Хенесс - о сборной Испании: «Это команда, которая будет доминировать ближайшие годы»
16:41 · Чемпионат Европы 2024
На чемпионате Европы предотвратили теракт
20 Июля
23:10 · Чемпионат Европы 2024
Анчелотти: «Испания заслуженно выиграла Евро-2024» 1
22:31 · Чемпионат Европы 2024
​Чемпион Формулы-1 восторгается игрой Ямаля
15:09 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый 3
13:26 · Чемпионат Европы 2024
Экс-тренер Аргентины: «Дембеле играет как аутист, Мбаппе иногда такой же»
10:41 · Чемпионат Европы 2024
Макгрегор оценил выступление Ямаля на Евро
19 Июля
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев ответил, чем его порадовала сборная Испании на Евро-2024
17:34 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 3
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
13:52 · Чемпионат Европы 2024
Слово пацана: Кукурелья покрасил волосы в красный цвет фото
13:07 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры считают Поттера главным претендентом на оставленный Саутгейтом пост 1
11:29 · Чемпионат Европы 2024
Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании официально
09:15 · Чемпионат Европы 2024
Педри назвал Ямаля главным претендентом на престижную награду
Все новости