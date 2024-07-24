Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты

«Мората всегда был образцовым капитаном. Это идеальный капитан для команды. Надеюсь, он продолжит выступления за сборную Испании. Альваро перешел в «Милан», где получит невероятный опыт. Он нужен нам. Многие сильные стороны Мораты не ценят. В другой стране он был бы эталоном», - передает слова специалиста газета Marca.