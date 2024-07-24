Де ла Фуэнте высоко оценил игру Мораты

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем и капитане национальной команды Альваро Морате.
«Мората всегда был образцовым капитаном. Это идеальный капитан для команды. Надеюсь, он продолжит выступления за сборную Испании. Альваро перешел в «Милан», где получит невероятный опыт. Он нужен нам. Многие сильные стороны Мораты не ценят. В другой стране он был бы эталоном», - передает слова специалиста газета Marca.
Напомним, что Мората в составе сборной Испании стал чемпионом Европы 2024 года. В финальном матче престижного турнира «красная фурия» одолела Англию со счетом 2:1.
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