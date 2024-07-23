Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о сборных Испании и Англии, сыгравших в финале Евро-2024.

Решающий матч чемпионата Европы прошёл 14 июля, а победа в нём досталась испанцам – 2:1. Судьбу встречи решил гол Микеля Оярсабаля, забитый на 86-й минуте.

«Думаю, Евро выиграла лучшая команда турнира. Никто не сомневается в том, насколько великолепна была Испания на каждом этапе. Выиграть семь матчей из семи – это очень непросто.

У меня многолетняя связь с Англией, и я могу сказать, что выход в финал – это всегда большой успех. Два подряд финала Евро – потрясающее достижение и, думаю, хороший урок для команды на будущее», – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы.