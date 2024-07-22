Венгерский габаритный нападающий Мартин Адам стал игроком греческого клуба «Астерас». 29-летний игрок атаки перебрался обратно в Европу из южнокорейского клуба «Ульсан» в статусе свободного агента.

Адам прославился на всю Европу как форвард сборной Венгрии. На Евро-2024 он провёл за свою команду три игры. Голом на крупном футбольном форуме не забил.

Рост Адама – почти два метра. Срок контракта с «Астерасом» пока не разглашается. В «Ульсане» футболист провёл два последних года карьеры до возвращения в Европу.

Портал Transfermarkt оценивает венгерского нападающего в 800 тыс. евро.