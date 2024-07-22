Ямаль, Ольмо и другие: названы 11 лучших игроков Евро

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала символическую сборную прошедшего в Германии чемпионата Европы – 2024. В список попали сразу семеро представителей сборной Испании, ставшей победителем престижного турнира.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Джон Стоунс (Англия), Вильям Салиба (Франция), Даниэль Карвахаль (Испания).

Полузащитники: Фабиан Руис, Дани Ольмо, Родри (все - Испания).

Форварды: Нико Уильямс (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды), Ламин Ямаль (Испания).

В финальном матче чемпионата Европы сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.