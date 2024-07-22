Стоичков оценил игру Родри, ставшего лучшим на Евро-2024

Экс-форвард сборной Болгарии и каталонской «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об испанском полузащитнике «Манчестер Сити» Родри Эрнандесе.

«Это футболист с сильным характером. Такого лидера не так легко найти. Родри задает темп игре, а это самое важное. Средняя линия сборной Испании очень динамично действовала на чемпионате Европы», - передает слова Стоичкова Diario Sport.

Напомним, что Родри был признан лучшим футболистом Евро-2024. Сборная Испании стала триумфатором престижного турнира, победив в финальном поединке команду Англии со счетом 2:1.