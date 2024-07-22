Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии.

53-летний специалист возглавлял сборную с 2016 года. 16 июля 2024 года Саутгейт покинул национальную команду. За это время Англия дважды доходила до финала на Евро, но так и не смогла выиграть турнир.

«Какое мне дело до Саутгейта? Есть тренер, есть бывший футболист неплохого качества. Он возглавлял команду, которую многие ругали, я не ругал, например. Там что не игрок, то звезда, как они с мячом обращаются, таких поискать надо. А тренер он исходит из того, что ему важен результат. Если команда атакует и в это же время пропускает по три-четыре мяча, то за это никто хвалить не будет. А хвалят за результат. У него великолепный результат – два финала на Евро. Я бы оценил его работу в качестве главного тренера Англии как очень хорошую работу», — сказал Колосков.