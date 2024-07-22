Сампаоли извинился за сравнение Дембеле с аутистом

Экс-наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принес извинения за резкие слова в адрес вингера «ПСЖ» и сборной Франции Усмана Дембеле. Специалист заявил, что француз играет как аутист.

«Я хочу принести свои извинения за эти слова. Я хотел поговорить об индивидуальности. В настоящее время нужно следить за словами, которые используешь», - гласит сообщение наставника в социальных сетях.

Сборная Франции на недавнем чемпионате Европы – 2024 дошла до полуфинала, где потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. «Красная фурия» стала триумфатором престижного турнира, победив в финальном матче Англию (2:1).

Экс-тренер Аргентины: «Дембеле играет как аутист, Мбаппе иногда такой же»