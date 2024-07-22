Легендарный Кантона оценил игру Ямаля

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением об игре 17-летнего испанского вингера Ламина Ямаля, блеснувшего на недавнем чемпионате Европы – 2024.
«Мне понравилась игра сборной Испании. Классно иметь в составе такого игрока, как Ямаль. Никогда не знаешь, что он сотворит на поле. Этот парень не перестает удивлять. У него отличное видение поля и прекрасная техника. Мне нравится наблюдать за ним», - передает слова француза The Athletic.
Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро. На турнире он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. На клубном уровне Ламин играет за «Барселону».
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