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Чемпионат Европы по футболу 2024

Легендарный Кантона оценил игру Ямаля

22 Июля 2024 • 07:40 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением об игре 17-летнего испанского вингера Ламина Ямаля, блеснувшего на недавнем чемпионате Европы – 2024.

«Мне понравилась игра сборной Испании. Классно иметь в составе такого игрока, как Ямаль. Никогда не знаешь, что он сотворит на поле. Этот парень не перестает удивлять. У него отличное видение поля и прекрасная техника. Мне нравится наблюдать за ним», - передает слова француза The Athletic.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро. На турнире он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. На клубном уровне Ламин играет за «Барселону».

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