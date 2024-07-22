Легендарный Кантона оценил игру Ямаля

«Мне понравилась игра сборной Испании. Классно иметь в составе такого игрока, как Ямаль. Никогда не знаешь, что он сотворит на поле. Этот парень не перестает удивлять. У него отличное видение поля и прекрасная техника. Мне нравится наблюдать за ним», - передает слова француза The Athletic.