Бензема прокомментировал победу сборной Испании на Евро

Французский форвард Карим Бензема, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», оценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла турнир, одолев в финале сборную Англии (2:1). Испанцы стали первыми в истории четырёхкратными победителями чемпионата Европы.

«Испания была лучшей командой на Евро и заслуженно стала победителем. Мои поздравления», – сказал в интервью Marca обладатель «Золотого мяча» 2022 года.

Карим Бензема выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2023 год, после чего и перебрался в «Аль-Иттихад».

На пути к финалу сборная Испании обыграла в плей-офф команды Франции (2:1), Германии (2:1) и Грузии (4:1), а в группе оказалась сильнее Албании (1:0), Италии (1:0) и Хорватии (3:0).