В Германии пытались продать огромные футбольные ворота за крупную сумму денег

14 июля в Германии завершился чемпионат Европы – 2024, победителем которого стала сборная Испании.

После окончания турнира на немецком сайте объявлений появился любопытный лот — футбольные ворота, которые стоят в фан-зоне у Бранденбургских ворот. Размеры конструкции весьма впечатляют, ведь ширина ворот составляет 64 метра, высота — 23 метра, а вес — около 40 тонн.

Компания FSE, которая является создателем объезда, хотела выручить с продажи ворот 180 тысяч евро. При этом отмечалось, что если покупатель не будет найден до 19 июля, то конструкцию отправят в утиль. Любопытно, что никто не захотел приобретать товар за такую сумму, но были желающие выкупить ворота за 80 евро.