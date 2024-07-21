​Ули Хенесс - о сборной Испании: «Это команда, которая будет доминировать ближайшие годы»

Знаменитый Ули Хенесс высоко оценил выступление сборной Испании на Евро-2024, испанцы выиграли турнир, оставив не у дел среди прочих хозяев турнира - немецкую команду. И теперь Хенесс считает, что сборная Испании открыла новый победный цикл на несколько следующих лет.

- Я уверен, что мы присутствовали при рождении команды, которая будет доминировать несколько лет. Не считаю зазорным проиграть такой команде, фактически, в четвертьфинале был сыгран финал - Испания против Германии. Это были две лучшие команды турнира, но испанцы оказались чуть сильнее, - цитирует слова Хенесса AS.