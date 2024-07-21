На чемпионате Европы предотвратили теракт

В Германии в день финала чемпионата Европы был предотвращён теракт. Как сообщает The Sun, полицейские в ходе рейда задержали трёх сторонников ИГИЛ*. Предполагается, что они планировали осуществить теракт в фан-зоне, где собрались тысячи фанатов сборной Англии. Начато расследование.

Отмечается, что полицейские уже наблюдали за подозреваемыми ранее, поскольку они были известными сторонниками террористической организации.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

*ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.