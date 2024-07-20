Анчелотти: «Испания заслуженно выиграла Евро-2024»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«Испания заслужила победу на Евро-2024, у команды было много талантливых игроков. На этом Евро не было высокой интенсивности. Сильнейшие футболисты приехали на турнир уставшими», — приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы сборная Испании одержала победу над национальной командой Англии. Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.

Для Испании данный чемпионский титул стал четвертым в истории в рамках Евро.