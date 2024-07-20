​Чемпион Формулы-1 восторгается игрой Ямаля

Нидерландский чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен восторгается игрой Ламина Ямаля - юный виртуоз настолько увлёк Ферстаппена своими выступлениями на Евро, что тот даже сдал в смысле своих результатов и в последних двух гонках не смог победить.

- Он невероятен. Я думаю, что так сыграть в его возрасте за сборную - это что-то уникальное. Мне очень понравилось, - заявил Ферстаппен.

Напомним, что гонщика из Нидерландов тоже можно считать «Ямалем от Формулы-1» - он дебютировал в чемпионате мира в шестнадцать лет, а в восемнадцать одержал первую победу в гонке, установив рекорд, который вряд ли когда-либо будет побит.