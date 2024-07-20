Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый

УЕФА недавно объявлял о том, что гол Ламина Ямаля в ворота Франции в полуфинале чемпионата Европы был признан лучшим голом турнира. А вот в голосовании болельщиков от УЕФА этот гол, забитый отличным ударом из-за штрафной площади, занял второе место. На первом же месте оказался гол Мерта Мюлдюра из сборной Турции. В игре против Грузии футболисту удался классный удар с лёта с линии штрафной площадки.

Третье место у гола Арды Гюлера в том же матче против Грузии – талантливый хавбек «Реала» тогда из-за пределов штрафной площадки послал мяч в левую «девятку». На четвёртой строчке гол Джуда Беллингема в ворота Словакии, забитый в падении через себя. Топ-5 замыкает гол Джердана Шакири в матче сборных Швейцарии и Шотландии. Тогда Шакири классно попал из-за пределов штрафной.