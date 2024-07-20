Экс-тренер Аргентины: «Дембеле играет как аутист, Мбаппе иногда такой же»

Известный футбольный тренер Хорхе Сампаоли критически высказался о звездных игроках сборной Франции Усмане Дембеле и Килиане Мбаппе.
«Игроки сборной Франции во время матчей похожи на зрителей. Они знают, что Дембеле действует как аутист. Усман сам начинает эпизод и сам его завершает. Он не может сделать так, чтобы блистал кто-то из его партнеров. Килиан Мбаппе иногда делает так же», - передает слова аргентинского специалиста RMC Sport.
На чемпионате Европы – 2024 французская сборная дошла до полуфинальной стадии, где потерпела поражение от национальной команды Испании со счетом 1:2.
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