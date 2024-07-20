Экс-тренер Аргентины: «Дембеле играет как аутист, Мбаппе иногда такой же»

«Игроки сборной Франции во время матчей похожи на зрителей. Они знают, что Дембеле действует как аутист. Усман сам начинает эпизод и сам его завершает. Он не может сделать так, чтобы блистал кто-то из его партнеров. Килиан Мбаппе иногда делает так же», - передает слова аргентинского специалиста RMC Sport.