Макгрегор оценил выступление Ямаля на Евро

Звездный боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о выступлении испанского полузащитника Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.

«Юный парень, 16-летний подросток. Думаю, он в руках бога», - передает слова ирландского спортсмена Mundo Deportivo.

Напомним, что Ямаль в составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы – 2024. В финальном поединке турнира «красная фурия» отпраздновала победу над Англией со счетом 2:1. На Евро Ламин принял участие в семи встречах, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативных паса.