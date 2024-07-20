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Чемпионат Европы по футболу 2024

Макгрегор оценил выступление Ямаля на Евро

20 Июля 2024 • 10:41 Комментировать

Звездный боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о выступлении испанского полузащитника Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.

«Юный парень, 16-летний подросток. Думаю, он в руках бога», - передает слова ирландского спортсмена Mundo Deportivo.

Напомним, что Ямаль в составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы – 2024. В финальном поединке турнира «красная фурия» отпраздновала победу над Англией со счетом 2:1. На Евро Ламин принял участие в семи встречах, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативных паса.

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Сборная Испании Конор МакГрегор Ламин Ямаль ещё теги
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