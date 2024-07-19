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Чемпионат Европы по футболу 2024

Борис Игнатьев ответил, чем его порадовала сборная Испании на Евро-2024

19 Июля 2024 • 22:41 Комментировать
Испания
2:1
Англия

Известный тренер Борис Игнатьев рассказал, игра какой команды на Евро-2024 его порадовала больше всего.

— На турнире меня порадовала сборная Испании своей состоятельностью и уровнем технической оснащенности, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Напомним, по итогам турнира испанцы стали чемпионами Европы, одолев в финальном матче сборную Англии со счетом 2:1.

Стоит сказать, что для сборной Испании данная победа на Евро стала уже четвертой в истории. Отметим, что это абсолютный рекорд среди всех национальных команд.

В следующем году подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся в рамках Финалиссимы с Аргентиной, которая выиграла Кубок Америки – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Борис Игнатьев

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Сегодня, 19 Июля
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев ответил, чем его порадовала сборная Испании на Евро-2024
17:34 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 1
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
13:52 · Чемпионат Европы 2024
Слово пацана: Кукурелья покрасил волосы в красный цвет фото
13:07 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры считают Поттера главным претендентом на оставленный Саутгейтом пост
11:29 · Чемпионат Европы 2024
Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании официально
09:15 · Чемпионат Европы 2024
Педри назвал Ямаля главным претендентом на престижную награду
09:01 · Чемпионат Европы 2024
Роналду взорвал соцсети видео с женой в сауне 2 видео
08:44 · Чемпионат Европы 2024
Колосков сравнил нынешнее поколение сборной Испании с командой Хави и Иньесты
08:04 · Чемпионат Европы 2024
Энди Коул: «Новому тренеру Англии придётся стать Гвардиолой»
18 Июля
19:49 · Чемпионат Европы 2024
Одноклубник Дркушича: «Перед ним открыты двери лучших клубов Европы»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Поттер ответил на вопрос о возможной работе со сборной Англии
17:28 · Чемпионат Европы 2024
Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» 12
14:29 · Чемпионат Европы 2024
Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире 5
14:18 · Чемпионат Европы 2024
Один из претендентов на «Золотой мяч» вырос в цене до 130 млн евро
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль в третий раз за год подорожал в цене
14:09 · Чемпионат Европы 2024
Тадич объявил об уходе из сборной Сербии
13:04 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 восторжествовала справедливость: Испания прошлась по топам, а Англия доковыляла до финала из-за фарта 3
11:21 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «У меня много вариантов, хочу играть в побеждающей команде» 1
11:19 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин высказался об игре Криштиану Роналду на Евро 1
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Мбаппе был рядовым игроком на Евро»
10:11 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин назвал двух игроков сборной Испании лучшими на Евро-2024
09:31 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин рассказал, как бы могла выступить Россия на Евро-2024
09:24 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин сравнил де ла Фуэнте с российским тренером
08:47 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице!» 2
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