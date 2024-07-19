Борис Игнатьев ответил, чем его порадовала сборная Испании на Евро-2024

Известный тренер Борис Игнатьев рассказал, игра какой команды на Евро-2024 его порадовала больше всего.

— На турнире меня порадовала сборная Испании своей состоятельностью и уровнем технической оснащенности, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Напомним, по итогам турнира испанцы стали чемпионами Европы, одолев в финальном матче сборную Англии со счетом 2:1.

Стоит сказать, что для сборной Испании данная победа на Евро стала уже четвертой в истории. Отметим, что это абсолютный рекорд среди всех национальных команд.

В следующем году подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся в рамках Финалиссимы с Аргентиной, которая выиграла Кубок Америки – 2024.