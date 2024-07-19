УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024

УЕФА объявил о начале расследования в отношении нескольких игроков сборной Испании. Так, организация назначила для оценки возможного нарушения дисциплинарного регламента Родри и Альваро Моратой инспектора по этике и дисциплине. Инцидент имел место быть во время публичной презентации трофея чемпионата Европы. Информация о начале разбирательства размещена на сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях.

Напомним, что во время презентации трофея Родри и Мората скандировали фразу «Гибралтар – испанский».

В финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1 благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля.