Сборная Англии ищет тренера по объявлению

Сборная Англии ищет нового тренера после того, как должность после Евро-2024 оставил Гарет Саутгейт. На официальном сайте Футбольной ассоциации Англии была опубликована вакансия «Главный тренер мужской сборной Англии».

В списке обязанностей, в числе прочего, можно увидеть такой текст: «Возглавлять и развивать сборную Англии, чтобы она выиграла крупный турнир и стабильно входила в число лучших команд мира».

Ниже идёт список требований: кандидат должен иметь лицензию УЕФА Pro, иметь богатый опыт работы в Премьер-лиге и/или в других больших международных соревнованиях, иметь лидерские качества и так далее.

В конце указан адрес электронной почты, куда соискатели могут отправлять резюме. Срок – до 2 августа.